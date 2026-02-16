"Рома" отдалечи "Наполи" от защита на титлата в Италия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Актуалният шампион на Италия "Наполи" стигна до домакинско 2:2 с "Рома" в мач от 25-ия кръг на серия "А" и вече е на 11 точки от лидера "Интер" след 25 кръга .

Гостите от Рим на два път повеждаха в резултата с голове на Дониел Мален, но шампионите се добраха до точката с попадения на Леонардо Спинацола и Алисон Сантос.

Двубоят на стадион "Диего Марадона" започна отлично за "вълците", които поведоха още в 7-ата минута след подаване на Браян Сарагоса към Дониел Мален, който отблизо прати топката в мрежата с шут под гредата.

Пет минути преди почивката "Наполи" изравни с попадение на бившия играч на "Рома" - Леонардо Спинацола.

"Рома" си върна аванса в 68-а минута, когато бе отсъдена дузпа за нарушение срещу Уесли, а Мален не сгреши от бялата точка.

Натискът на "Наполи" даде резултат в 82-а минута, когато Алисон Сантос вкара за крайното 2:2.