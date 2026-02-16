"Реал" пожела защитник на "Барселона"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Защитникът на "Барселона" Жул Кунде може да смени клуба през летния трансферен прозорец. Вечният съперник "Реал Мадрид" проявява сериозен интерес към френския национал, твърди Topskills Sports.

"Барселона" смята Кунде за недосегаем, но ако клубът получи оферта от 60-80 милиона евро, може и да склони да го продаде дори и на "Реал". "Челси" също се интересува от защитника. Настоящият договор на Кунде с "Барселона" е до 2030 г.

Този сезон 27-годишният Кунде е изиграл 36 мача за клуба във всички турнири, като е отбелязал три гола и е дал две асистенции. Според Transfermarkt, трансферната му стойност е 65 милиона евро.