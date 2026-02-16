ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служебен премиер (или Контрол на ситуацията) - виж...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22294970 www.24chasa.bg

"Манчестър Юнайтед" преговаря със селекционера на Германия

556
Юлиан Нагелсман Снимка: instagram.com/julian.nagelsmann/

"Манчестър Юнайтед" е осъществил първоначален контакт със селекционера на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман, пише Topskills Sports.

Ръководството на клуба вярва, че Нагелсман може да се превърне в следващия германски треньор, способен да доминира във Висшата лига, подобно на Юрген Клоп в "Ливърпул".

Ключови играчи, включително Бруно Фернандеш, обаче активно подкрепят настоящия временен мениджър Майкъл Карик. Ако Карик напусне, португалецът е готов да остане само с нов договор на стойност 400 000 паунда на седмица плюс бонуси. Ако Карик продължи, халфът е отворен за преговори за заплащане, които да устройват и двете страни.

Юлиан Нагелсман е един от водещите кандидати за поста старши треньор на тима, а преговорите с неговите представители обаче са в ранен етап.

Юлиан Нагелсман Снимка: instagram.com/julian.nagelsmann/
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите