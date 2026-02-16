"Манчестър Юнайтед" преговаря със селекционера на Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Манчестър Юнайтед" е осъществил първоначален контакт със селекционера на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман, пише Topskills Sports.

Ръководството на клуба вярва, че Нагелсман може да се превърне в следващия германски треньор, способен да доминира във Висшата лига, подобно на Юрген Клоп в "Ливърпул".

Ключови играчи, включително Бруно Фернандеш, обаче активно подкрепят настоящия временен мениджър Майкъл Карик. Ако Карик напусне, португалецът е готов да остане само с нов договор на стойност 400 000 паунда на седмица плюс бонуси. Ако Карик продължи, халфът е отворен за преговори за заплащане, които да устройват и двете страни.

Юлиан Нагелсман е един от водещите кандидати за поста старши треньор на тима, а преговорите с неговите представители обаче са в ранен етап.