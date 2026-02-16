Божинов с хеттрик за 40-ия си рожден ден

Бившият национал на Валери Божинов отбеляза 40-ия си рожден ден вчера по начин, подходящ за богатата му кариера. Бившият футболист на "Ювентус", "Манчестър Сити", "Спортинг и редица други европейски отбори вкара хеттрик за аматьорския "Казичене" в Столичната четвърта дивизия.

Божинов заби и трите попадения във вратата на "Победа" (Орландовци) за крайното 3:1 в 18-ия кръг на първенството на София. Божигол откри резултата в 15-ата минута от дузпа, която сам си спечели. "Победа" изравни минута преди края на първата част с точен изстрел на Християн Минков. Но 180 секунди след началото на второто полувреме звездата вкара за 2:1, а в 55-ата минута направи 3:1. След добре свършената работа той беше сменен в 73-ата минута.

Божинов е роден на 15 февруари 1986-а година в Горна Оряховица и кариерата му продължава 21 години, като последният му професионален отбор е "Витоша" (Бистрица) през 2023-а. За националния отбор на България дебютира през 2003-а, част е от състава на Евро 2004, като приключва тази си част от кариерата през 2015-а година с 43 мача и 6 гола.