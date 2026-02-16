ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж пострада при запалване на цигара в кола, чисте...

Българка с рекордно класиране в тениса, Григор Димитров 42-и в света

3916
Елизара Янева Снимка: БФТенис

Втората ракета на България при жените Елизара Янева записа рекордно класиране в световната ранглиста по тенис.

18-годишната Янева, която е с най-много победи от началото на годината в турнирите от ITF, се изкачи с 5 места и вече е 228-а.

Виктория Томова, която за последно участва в турнира от сериите WТА 125 в Оейраш, Португалия, но не успя да премине през първия кръг, остава на 153-о място с актив от 465 точки.

Първата позиция запази Арина Сабаленка с 10 870 точки. Следват Ига Швьонтек (Полша) 7803 точки и Елена Рибакина (Казахстан) 7523 точки.

Григор Димитров пък се изкачи с една позиция в световната ранглиста.

34-годишният хасковец, който отпадна в първия кръг на турнира от сериите АТР 500 в Далас (САЩ) миналата седмица, заема 42-о място с 1105 точки.

Номер 1 остава шампионът Карлос Алкарас (Испания) с 13 650 точки, пред Яник Синер (Италия) с 10 300 точки и Новак Джокович (Сърбия) с 5280.

