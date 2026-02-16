ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж пострада при запалване на цигара в кола, чисте...

Алберт Попов и Калин Златков отпаднаха от олимпиадата

Георги Банов

Алберт Попов Снимка: facebook.com/albertpopovskibg

Алберт Попов и Калин Златков отпаднаха още в първия манш на слалома от олимпиадата в Милано/Кортина. 

Двамата направиха почти еднакви грешки на тежкото трасе. Над Бормио вали сняг, а вв началната част на пистата има и гъста мъгла.

Така до финала не стигнаха още имена като олимпийският шампион в гигантския слалом Лукас Пинейро Бротен (Бразилия), Пако Раса (Франция), Мануел Фелер (Австрия), Алекс Винацер (Италия) и много други.

Водач е стартиралия с номер 1 Атле Ли Макграт (Норвегия), който има 59 стотни преднина пред Лоик Меяр (Швейцария) и 94 пред Фабио Гщрайн (Австрия). 

 

Очаквайте подробности. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

