Общи ценности, дългосрочна мисия и ново измерение на ангажимента към младите хора чрез спорта ще свържат двете организации по време на Световната купа и Европейското първенство по художествена гимнастика



Нестле България и Българската федерация по художествена гимнастика надграждат близо две десетилетия партньорство с нова, по-широка и съдържателна рамка на сътрудничество през 2026 година, поставяйки още по-ясен фокус върху общата си мисия - насърчаване на физическата активност, балансираното хранене и изграждането на устойчиви навици сред децата и младите хора в България.

През настоящата година партньорството ще се реализира в контекста на две от най-значимите международни спортни събития в календара на художествената гимнастика - Световната купа по художествена гимнастика в София (28-30 март 2026 г.) и Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна (27-31 май 2026 г.). За първи път в рамките на това дългогодишно сътрудничество, инициативата обединява три марки от портфолиото на Нестле - Nesquik, Solgar и „Нестле за Живей Активно!“, които адресират темата за ролята на физическата активност и балансираното хранене през различни, но допълващи се перспективи.

Новото измерение на партньорството се отличава с по-силна интеграция между спорта, образованието и здравословния начин на живот. В рамките на инициативите, свързани със събитията, ще бъдат реализирани активности, които надхвърлят традиционното присъствие и целят реално въздействие - от ангажиране на младите състезатели като посланици на активния начин на живот до комуникация, която достига до широка аудитория чрез различни канали.

Nesquik и Solgar ще подкрепят усилията за популяризиране на балансираното хранене като естествена част от активния ежедневен ритъм при подрастващите и жените, а инициативата „Нестле за Живей Активно!“ ще надгради мисията си да вдъхновява децата и младите хора да се движат повече, да правят информирани избори и да възприемат физическата активност като удоволствие, а не като задължение.

„За нас това партньорство е естествено продължение на дългогодишния ни ангажимент да бъдем активен участник в изграждането на по-здравословна среда за децата и младите хора в България. Художествената гимнастика е пример за дисциплина, постоянство и баланс - ценности, които споделяме и които стоят в основата на нашата мисия като компания и на марките, които включваме в това партньорство“, коментира Нели Ангелова, Директор Маркетинг за Нестле България, Румъния, Адриатика, Молдова и Украйна.

„Партньорството с Нестле е пример за дългосрочно и смислено сътрудничество между спортна федерация и компания, която разбира ролята на спорта като инструмент за възпитание, здраве и личностно развитие. За нас е изключително важно, че заедно можем да дадем положителен пример и да достигнем до още повече деца и семейства“, заяви Илиана Раева, президент на Българската федерация по художествена гимнастика.

Партньорството с Българската федерация по художествена гимнастика е част от по-широката стратегия на Нестле България за насърчаване на физическата активност и балансираното хранене като ключови елементи от здравословния начин на живот. Компанията последователно инвестира в инициативи, които съчетават образование, движение и отговорно отношение към собственото здраве, с фокус върху дългосрочно въздействие и устойчиви резултати.

