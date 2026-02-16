България ще играе със Соломоновите острови на турнира в Джакарта

Националният отбор на България ще започне участието си в международния приятелски турнир FIFA Series 2026 в Индонезия с мач срещу Соломоновите острови в петък сутрин, 27 март, от 10:30 ч. българско време (15,30 ч. местно). Двубоят ще се играе на стадион "Гелора Бунг Карно" в столицата Индонезия - Джакарта, като именно на тази арена ще се състоят всичките четири срещи от надпреварата. По-късно този ден от 15 ч. българско време (20 ч. местно) е и двубоят между домакините от Индонезия и селекцията на Сейнт Китс и Невис.

Турнирът ще продължи с още два мача в понеделник, 30 март. В първия от тях в 11,30 ч. българско време (15,30 ч. местно) ще се срещнат загубилите отбори в първите две срещи, играни на 27 март, а във втория ще играят съответно победителите. Своеобразният финал на надпреварата ще се състои на 30 март от 16 ч. българско време (20 ч. местно).

Участието в Индонезия ще бъде второ за българския национален отбор в най-новата инициатива на ФИФА. Преди две години "лъвовете" бяха в Азербайджан за два мача, като първо победиха Танзания с 1:0 (гол на Кирил Десподов), а след това завършиха 1:1 с домакините (гол на Филип Кръстев).