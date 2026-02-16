Германски биатлонистки се натровили в бургери

Германските биатлонистки Янина Хетих-Валц и Ванеса Фойгт са имали здравословни проблеми по време на Олимпийските игри в Италия поради некачествена храна, съобщи "Билд". Твърди се, че натравянето е причинено от бургери, които спортистките са яли след индивидуалното състезание на 11 февруари, предава БТА.

„Предполагаме, че са яли нещо лошо. Беше само за една нощ. С Янина това се случи една нощ по-късно, така че тя не беше достатъчно подготвена за спринта. Но нашият медицински отдел, нашият лекар, е абсолютно сигурен, че не е нищо сериозно", обяви Феликс Битерлинг, спортен директор на Германската ски асоциация.

В индивидуалното състезание Фойгт завърши четвърта, а Хетих-Валц осма. В тази дисциплина българката Лора Христова спечели бронзов медал. Само няколко дни по-късно обаче последиците от хранителното отравяне започнаха да се отразяват на представянето на двете германки. Хетих-Валц беше принудена да се оттегли от спринтовата надпревара на 14 февруари. Фойгт стартира, но завърши едва 12-а.