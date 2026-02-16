ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-добрият ни съдия ще свири пак в младежката Шампионска лига

Радослав Гидженов Снимка: БФС

Най-добрият ни рефер Радослав Гидженов ще свири осминафиналната среща от младежката Шампионска лига между "Жилина" (Словакия) и "Брюж" (Белгия). Победителят ще бъде определен в един мач, който ще се състои на 25 февруари (сряда) от 17,00 часа българско време на стадиона в Жилина.

Гидженов ще ръководи своя девети международен мач през сезон 2025/2026, който е четвърти в младежката Шампионска лига.

Шефът на международния отдел на БФС Ивета Банкова пък получи назначение да бъде делегат на УЕФА на среща от плейофния кръг в Шампионската лига при мъжете между "Олимпиакос" (Гърция) и "Байер" (Леверкузен, Германия). Мачът е в сряда от 22,00 часа на стадион „Караискакис" в Пирея.

