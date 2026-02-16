Тервел Замфиров от Team Visa: Чувствам се благословен, сбъднах детската си мечта

"Вярвахме в него и го подкрепяхме и без олимпийския медал, но с олимпийския медал вече е още по-сладко". Това обявиха от VISA за българската гордост в сноуборда Тервел Замфиров, който спечели първо отличие за страната ни от Зимни олимпийски игри от 20 години насам. Или иначе казано - от малко след като самият той е роден.

Замфиров е част от международната програма Team Visa – глобална инициатива, която подкрепя изявени спортисти по пътя им към най-голямата спортна сцена. Като част от този силен отбор българинът замина за игрите в Милано-Кортина, а след като световният шампион се завърна с бронзовия олимпийски медал "съотборниците" му организираха шампионско посрещане и заслужена премия. Получия в специална "олимпийска карта", след като името Тервел Замфиров вече е вписано и в олимпийската история на България.

"Най-вълнуващият момент за мен в Милано-Кортина беше фотофинишът и чакането да разбера дали ще си тръгна с олимпийски медал от Италия, или ще се върна с горчивото четвърто място. Всяко каране беше голямо предизвикателство, но най-труден беше пътят до олимпийските игри. Това е върхът в кариерата на всеки един спортист. Мечта ми е от дете да участвам на олимпийски игри. Изключително благодарен съм. чувствам се благословен, дори само, че имах възможността да взема участие, а какво да говорим да се върна с медал. Целият път беше труден, но имаше много хора, които ми помагат. През последната година - Visa. Благодаря от сърце на Visa, че ме приеха в тяхното голямо глобално семейство. Че повярваха в мен и ме подкрепяха и преди медалите. Искрено благодаря на всички, които са били до мен по този път, защото нямаше да мога да се справя сам", заяви Тервел Замфиров.

"Истински щастливи сме да ви съберем с може би една от най-ярките звезди на българския спорт - Тервел Замфиров, бронзов олимпийски медалист от игрите в Милано-Кортина и част от глобалното семейство на Team Visa. Тервел доказа, че успехът не е случайност. Успехът е труд, дисциплина и характер. И именно тези качества стоят в основата на Visa. Затова подкрепяме хората, които преодоляват предизвикателства и вървят напред. За нас е много важно да подкрепяме атлетите не само в моменти на победа, а да сме до тях през целия им път. Истински сме горди, че Тервел ечаст от нашия отбор", заяви Петър Крилчев, генерален мениджър на Visa България.

Тервел Замфиров на специалното събитие за отпразнуване на олимпийския успех, организирано от Visa, в чиито глобален отбор е българският сноубордист.

VISA подкрепя олимпийските игри вече 40 г., а от 2025-а Тервел беше избран да представлява България в Team Visa - селекция от първокласни олимпийски атлети, споделящи едни и същи ценности.

Тервел разказа, че времето след прибирането у дома е прекарал в срещи с многото свои роднини и близки, на които е успял да покаже медала.

"Сезонът още не е приключил. Предстоят още стартове за Световната купа, аз трябва да се фокусирам върху тях. Искам да се класирам добре там. Ако започна гледам на себе си като на успешен спортист, това би ми попречило в следващите състезания. Не се връщам назад. Миналото е минало, независимо дали е щастливо или нещастно. Аз гледам напред. Спортистът трябва да има къса памет", допълни Тервел Замфиров.

Той каза, че съчувства искрено на Милена Тодорова, останала четвърта в спринта в биатлона, както и за Алберт Попов, който не завърши първия манш в слалома при изключително лошите условия. "Знам колко много са работили. Знам колко е трудно и неприятно. Знам нервната система и емоциите на какво ниво са по време на това състезание. Обичам да казвам, че олимпийските игри, а за мен и стартовете от Световната купа в Банско, защото са в България, умножават емоцията по сто. Победите са сто пъти по-щастливи, но загубите са сто пъти по-мъчителни. Но все пак те трябва да знаят, че са страхотни състезатели, на световно ниво. Четвъртото място е изумително класиране. Трябва да се има предвид, че на олимпийските игри участват най-добрите спортисти от целия свят. Те са се мъчили, мъчили, отбира ли са, всяка държава е изпратила най-силните състезатели. И четвъртото място е страхотен успех. Дори самото участие е повод за национална гордост", каза още Тервел Замфиров.

И поздрави специално Лора Христова, завоювала бронз в биатлона след него. "Всеки медал дава самочувствие. Много се радвам, че моят не беше като глас в пустиня, а се придружи от медала на Лора. Ние и двамата сме много млади състезатели, така че вярвам, че в бъдеще ни участват по-щастливи олимпийски игри. На следващите игри със сигурност ще се чувствам повече като вкъщи, след като вече имам един медал зад гърба си. Олимпийският медал поставя нещата така, че оттук-насетне в кариерата си по-скоро ще търся бонуси, отколкото да попълвам липси", завърши Замфиров.