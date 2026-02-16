Моуриньо преди "Реал": Този път Трубин няма да атакува

Мачът ще бъде много изискващ, без съмнение. Анатолий Трубин няма да атакува този път. Свикнал съм с такива двубои. Правя го цял живот. Хората често си мислят, че ти е нужен определен резултат в първия мач по една или друга причина. Аз казвам, че няма резултат, който да е определящ.

Това каза треньорът на "Бенфика" Жозе Моуриньо преди срещата от плейофа в Шампионската лига срещу "Реал". Първият мач от сблъсъка е утре от 22 ч.

Двата тима се срещнаха и в последния кръг от същинската фаза на турнира, като португалците биха 4:2 с гол на вратаря си Трубин в продължението на мача и така намираха място в топ 24, което им даде право на участие в елиминациите.

"В "Реал" са наранени. А раненият крал е опасен. Ще изиграем първия мач умно, с амбиция и увереност. Знаем какво направихме на кралете на Шампионската лига", заяви Моуриньо. В богатата си кариера той е бил начело и на "Реал".