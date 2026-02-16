"Ботев" (Пд) уволни Херо след загубата от "Левски"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Димитър Димитров-Херо вече не е старши треньор на "Ботев" (Пловдив), пише "Тема Спорт". Решението идва след слабото начало на пролетния полусезон за канарчетата. В неделя пловдивчани паднаха 0:3 от "Левски".

В първите три двубоя от пролетта "Ботев" не успя да спечели нито веднъж.

Херо пое отбора на 17-ти ноември, заменяйки временния наставник Иван Цветанов. Той дойде с много големи очаквания, но много бързо авантюрата му на „Колежа" приключи. За седем срещи той записа победа, две равенства и цели 4 загуби при голова разлика 5:10.

Следващото предизвикателство за канарчетата е домакинство на "Лудогорец" на 23 февруари (понеделник). Във временното класиране "Ботев" (Пловдив) заема незавидното 11-то място с 22 точки.