Веласкес превърна “Герена” в непревземаема крепост

Симеон Демирев

Мазир Сула бе близо до първия си гол за новата година, но бе спрян от гредата срещу “Ботев” (Пд). СНИМКА: STARTPHOTO.BG

"Левски" от 10 месеца няма загуба вкъщи. През този сезон "сините" имат само 1 равенство в своя дом и едва 4 допуснати гола

“Левски” тотално промени облика си, откакто Хулио Веласкес пое тима. За повече от година начело на “сините” испанският предводител има само едно поражение на “Герена”, дошло от “Черно море” на 13 април миналата година. Оттогава воденият от Веласкес отбор няма загуба, или казано в точен диапазон - 10 месеца. Което пък значи, че спецът е направил дома на “сините” като непревземаема крепост - важен аспект в битката за титлата.

На всичко отгоре през този сезон, в който за първи път от 15 години насам “Левски” има реален шанс да спечели най-важния трофей у нас, отборът е най-добрият домакин от всички тимове в елита. Като има спечелени 7 точки от “Лудогорец”, но разградчани са с един мач вкъщи по-малко.

От 10 срещи на “Герена” столичани са спечелили 9 и имат само едно равенство, дошло срещу “Лудогорец” през септември - 0:0. Във всички останали срещи отборът на Веласкес бележи поне по две попадения във вратата на противника. Общата им бройка е 30, което е сериозно постижение, но пък тепърва идват тежките домакинства на “сините”, както в редовния сезон, така и в плейофите, където най-вероятно ще се реши титлата. Отборът на Веласкес е допуснал и само 4 гола на “Герена”.

Загубите на столичани са 3 - две при гостувания и една на неутрален терен в дербито с ЦСКА.

Иначе в класирането само за визити “Левски” изостава с точка от “Лудогорец”, но пък при него шампионите са с мач повече. “Сините” може да изпреварят хегемона в това направление, ако спечелят двубоя в Бистрица срещу ЦСКА 1948 в края на седмицата.

