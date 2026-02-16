ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вкарват медицинските прегледи в дигиталната книжка...

Алекс Николов лидер в Италия вече с 400 точки

3324
Алекс Николов Снимка: "Лубе"

Волейболният ас на България Алекс Николов вече има 400 точки на върха при реализаторите в италианският елит.

22-годишният посрещач на "Лубе" е натрупал актива си от 19 мача след 20 изминали кръга, а до края на редовния сезон остават 2.

324 от точките на Николов са от атака, а освен това - 55 аса и 21 блока.

След Алекс в класирането при реализаторите се нареждат белгийският диагонал на "Милано" Фере Регерс с 390 точки от 20 мача и сръбският му колега по амплоа Велико Машулович, който в също в 20 срещи за "Падуа" има 316 т.

Алекс Николов Снимка: "Лубе"

