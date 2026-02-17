ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали след ден №10 от олимпиадата

"Барса" пак сгафи! Отстъпи върха на "Реал" след 1:2 от "Жирона"

Снимка: Ройтерс

4 дни след 0:4 от "Атлетико" (М) в първия полуфинал за кралската купа "Барселона" сгафи и в първенството на Испания.

Каталунският гранд загуби с 1:2 гостуването си на "Жирона" от 24-ия кръг. Така "Барса" отстъпи на "Реал" първата позиция.

Мадридчани има 60 точки, а футболистите на германския треньор Ханзи Флик са втори с 58.

В края на първата час мегазвездата на гостите Ламин Ямал изпусна дузпа, шутирайки в гредата.

"Барса" все пак откри резултата чрез Пау Кубарси в 59-ата минута.

Много бързо обаче Тома Лемар изравни.

Фран Белтран в 87-ата минута донесе успеха на "Жирона", който е 12-и с 29 т.

Снимка: Ройтерс

