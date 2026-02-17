Медалисти от ден №10 на олимпиадата в Милано/Кортина

Запиши се

Ски-алпийски дисциплини, слалом за мъже:

1. Лоик Меяр (Швейцария) - 1:53.61 (56.73 секунди в първия манш и 56.88 секунди във втория манш)

2. Фабио Гщрайн (Австрия) - на 0.35 секунди (57.08 и 56.88)

3. Хенрик Кристоферсен (Норвегия) - на 1.13 секунди (57.73 и 57.01)

--. АЛБЕРТ ПОПОВ (БЪЛГАРИЯ) - не завърши първия манш

--. КАЛИН ЗЛАТКОВ (БЪЛГАРИЯ) - не завърши първия манш

Шорттрек, 1000 метра, жени:

1. Ксандра Велзебур (Нидерландия) - 1:28.437 минута

2. Кортни Саро (Канада) - 1:28.523

3. Джил-ли Ким (Република Корея) - 1:28.614

Ски свободен стил, биг еър, жени:

1. Меган Олдам (Канада) - 180.75 точки

2. Айлин Гу (Китай) - 179.00

3. Флора Табанели (Италия) - 178.25

Ски скок, супер отборно състезание за мъже:

1. Австрия - 568.7 точки (Ян Хьорл - 137.5 метра и 128.0 метра и Ембахер постигна 132.0 метра и 139.0)

2. Полша - 547.3 точки (Павел Васек - 133.5 и 129.5 и Кацпер Томасяк - 135.5 и 135.5)

3. Норвегия - 538.0 точки (Йохан Андре Форфанг - 130.0 и 129.5 и Кристофер Ериксен Сундал - 134.0 и 137.0)

Единичен бобслей, жени:

1. Елана Майерс Тейлър (САЩ) – 3:57,93 минути

2. Лаура Нолте (Германия) – 3:57,97

3. Кайли Хъмфрис (САЩ) – 3:58,05

Фигурно пързаляне, спортни двойки:

1. Рику Миура и Рюичи Кихара (Япония) - 231.24 точки

(73.11 за кратка програма и 158.13 за волна програма)

2. Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) - 221.75 (75.46 и 146.29)

3. Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин (Германия) - 219.09 (80.01 и 139.08)