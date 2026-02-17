Класиране по медали след ден №10 от олимпиадата

Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Норвегия 12 7 9 28
2. Италия 8 4 11 23
3. САЩ 6 8 5 19
4. Нидерландия 6 5 1 12
5. Австрия 5 7 3 15
6. Швеция 5 5 1 11
7. Швейцария 5 2 3 10
8. Германия 4 7 6 17
9. Франция 4 7 4 15
10. Япония 4 5 9 18
11. Австралия 3 1 1 5
12. Великобритания 3 0 0 3
13. Канада 2 4 5 11
14. Чехия 2 2 0 4
15. Словения 2 1 1 4
16. Република Корея 1 2 3 6
17. Бразилия 1 0 0 1
17. Казахстан 1 0 0 1
19. Китай 0 3 2 5
20. Полша 0 3 1 4
21. Латвия 0 1 1 2
21. Нова Зеландия 0 1 1 2
23. Грузия 0 1 0 1
24. Финландия 0 0 3 3
25. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
26. Белгия 0 0 1 1