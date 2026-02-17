ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали след ден №10 от олимпиадата

Снимка: Ройтерс

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Норвегия 12 7 9 28

2. Италия 8 4 11 23

3. САЩ 6 8 5 19

4. Нидерландия 6 5 1 12

5. Австрия 5 7 3 15

6. Швеция 5 5 1 11

7. Швейцария 5 2 3 10

8. Германия 4 7 6 17

9. Франция 4 7 4 15

10. Япония 4 5 9 18

11. Австралия 3 1 1 5

12. Великобритания 3 0 0 3

13. Канада 2 4 5 11

14. Чехия 2 2 0 4

15. Словения 2 1 1 4

16. Република Корея 1 2 3 6

17. Бразилия 1 0 0 1

17. Казахстан 1 0 0 1

19. Китай 0 3 2 5

20. Полша 0 3 1 4

21. Латвия 0 1 1 2

21. Нова Зеландия 0 1 1 2

23. Грузия 0 1 0 1

24. Финландия 0 0 3 3

25. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

26. Белгия 0 0 1 1

Снимка: Ройтерс
