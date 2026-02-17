Четирима пилоти от Формула 1 са участвали на зимни олимпиади

Оказва се, че Формула 1 и зимните олимпийски игри са свързани по доста особен начин. И в Милано/Кортина ще се появи още една подобна връзка. Бившият тестов пилот на “Заубер”, бъдещ екип на “Ауди”, Симона де Силвестро е голямата надежда на домакините при двойките бобслей, след като на монобоб завърши 23-а. А 27-годишната спортистка е с доста впечатляваща автомобилна кариера. От 2010 до 2022 година тя бе в американската серия “Индикар”, а след това и във Формула Е. Но преди нея има доста по-сериозни примери.

Дивина Галица

Тя е една от петте жени, участвали в състезание от Формула 1. Но и една от най-добрите скиорки във Великобритания. Едва на 19 години тя участва на игрите в Инсбрук в слалома, гигантския слалом и спускането.

След 4 години в Гренобъл отново участва в трите дисциплини и заема осмо място в гигантския слалом. И на игрите в Сапоро през 1972 г. прави най-доброто си класиране - седмо място в същата дисциплина.

Запознава се с автомобилния спорт на благоворително събитие. И през 1976 г. дебютира в Гран при на Великобритания зад волана на “Съртиз TS 16”. Тя обаче не минава квалификацията, както и в другите две състезания, в които участва 2 години по-късно. След това участва в един куп други стартове, за да се завърне в ските. На 47 години Дивина участва в спускането на олимпиадата в Албервил.

Алфонсо де Портаго

Той има 5 старта във Формула 1 през 1956 и 1957 г. И още при дебюта си се качва на подиума. Заедно с Питър Колинс завършват втори в Гран при на Великобритания зад великия Хуан Мануел Фанджо.

След това има и пето място в Гран при на Аржентина през янури 1957 г., за да загине четири месеца по-късно след катастрофа на култовото рали “Миле миля”.

А зимният спорт е семеен бизнес. Заедно с братовчедите си прави първия национален отбор на Испания по бобслей за игрите в Кортина преди 70 години. И на двойки остава на мижавите 16 стотни от медала, като заема четвърто място. При четворките е девети.

Боб Сейд

Американецът уаства само в едно състезание от Формула 1 - Гран при на САЩ на “Себринг” през 1959 г. Излита от трасето още на първата обиколка.

Преди това обаче той е национал по бобслей, като участва на олимпиадата в Гренобъл през 1968 г.

Заема 10-о място в дебюта си. 4 години по-късно в Сапоро е 14-и при четворките и 19-и на двойки.

Робин Уидоуз

Британецът има съдбата на колегата си. Дори се състезава срещу него, но на олимпиада. Иначе кара само едно състезание във формулата, пак у дома на “Брандс Хеч” през 1968 г. Навърта половината обиколки с “Купър”, но получава проблеми със запалването и спира.

4 години преди злощастното си участие в Инсбрук докарва четворката на Великобратания в бобслея до 13-о място на олимпиадата. След това в Гренобъл става седми. Боб Сейд е 3 позиции след него.