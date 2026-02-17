Германци съзряха измама със ските в биатлона

Германският биатлонист Давид Цобел съзря измама със ските на норвежките и френските състезатели.

“Никога не са се случвали такива неща. Реално не можеш да компенсираш обиколка с бягане, както се случваше преди. Техните ски вървят прекалено бързо”, обясни той.

“Не знам дали е вярно. Мисля, че много държави, включително и Германия, имат добри ски. Но като гледаш времената на французите и норвежците, които имат добри състезатели, получаваш чувството, че има нещо нередно. Ще бъде доста добре, ако разберем какво се случва”, смята спортният директор на германците Феликс Битерлинг.

“Тези две нации дръпнаха много пред нас. След тях всичко може да се случи. Те могат да компенсират с бягане. А ние трябва да правим перфектно състезание. Иначе нямаме шанс”, смята Цобел.

Норвежците два пъти бяха хванати в нарушаване на правилника по време на състезанията по ски бягане, което увеличава съмненията за нещо нередно. Дори финландците пуснаха официално оплакване и международната федерация направи забележка.

Първата издънка бе с използването на неразрешена машина в зоната за направа на ските на легендата Клаебо още по време на спринта. Тогава вината поеха от ФИС, като обявиха, че скандинавците предупредили, че ще я вземат, но директорът на състезанията забравил да каже на останалите отбори. След това на интервалния старт норвежците тествали ски извън определеното време и това довело до предупреждението.

От началото на биатлона Франция прибра 8 медала - 3 златни, 3 сребърни и 2 бронзови. Норвегия е със 7 - 2 титли, 3 втори места и 2 трети. Единствената друга нация с повече от един медал са домакините от Италия - злато и сребро. Всички останали са с по едно отличие. Швеция има едно първо място, а България, Финландия и Германия са с по един бронз.