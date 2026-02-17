Тодор Киселичков сменя Херо в "Ботев" (Пловдив)

Тодор Киселичков ще смени Димитър Димитров-Херо , като старши треньор на "Ботев" (Пловдив).

От клуба обявиха официално за раздялата, която е по взаимно съгласие. Херо беше потърсен за коментар, но не отговори на обаждането. Според запознати, много тежко приел ситуацията.

Киселичков, който беше в щаба на Херо и негова дясна ръка досега, бил готов също да си тръгнев знак на лоялност. 50-годишният бургазлия е бил убеден от ръководството да спасява положението, докато намерят нов наставник на "Ботев". Лъчезар Балтанов и треньорът на вратарите Тихомир Тодоров ще изведат футболистите на тренировка днес в 12 часа. Киселичков е заминал за София за придобиване на треньорски лиценз Про и ще поеме работата си от петък. Той ще води "Ботев" в домакинския мач срещу шампиона "Лудогорец" в понеделник.

Спортният директор Иван Цветанов също е депозирал оставката си.

"Аз доведох Херо в Пловдив, нормално е да си тръгна. Лично собственика на клуба Илиян Филипов обаче настоя да остана на другата си позиция като директор на ДЮШ. Съгласих се, не обичам да оставям работата си недовършена", призна пред "24 часа" Иван Цветанов.

Така от "Ботев" ще търсят нов старши треньор и нов спортен директор.