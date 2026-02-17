ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Връщат за ново разглеждане делото срещу Кристина, ...

Норвежки ас в слалома: Цяла седмица събирах парчетата от сърцето си, за да го пръсна отново

Георги Банов

5344
Макграт буквално хвана гората след провала си.

"Скъпи дядо, дадох всичко от себе си, за да реализирам най-голямата си мечта. Цяла седмица се опитвах да събера парчетата от сърцето си, за да го пръсна отново. Грижете се за хората, които обичате, защото не знаете колко дълго ще сте с тях", написа норвежкият слаломист Атле Ли Макграт и пусна снимка с дядо си в социалните мрежи.

Макграт преживя една от най-големите драми на олимпидата, като подари победата в слалома на швейцареца Лоик Меяр. Той имаше огромна преднина от първия манш, но във втория направи грешка и спря. След това хвърли щеките извън огражденията и буквално хвана гората. Излезе извън пистата и легна в близост до дърветата.

Дядото на Атле Ли почина точно по време на откриването на олимпиадата, докато внукът му дефилираше в Италия.

Меяр пък стана първият швейцарец с титла от слалома от 1948 година насам, когато за първи път дисциплината е в програмата на олимпиадите за игрите в Санкт Мориц.

