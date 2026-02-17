"Лийдс" на Илия Груев с добър шанс за 1/4-финал в турнира за купата на Англия

"Лийдс" на Илия Груев ще приеме втородивизионния "Норич" в 1/8-финалите на турнира за купата на Англия. Това дава добри шансове на елитния тим за 1/4-финалите, където той участва за последно преди 23 г.
Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке се е изправял 6 пъти срещу "Норич", който също води, и няма загуба.
Жребий за 1/8-финалите, които ще са на 7 и 8 март:
"Фулъм" - "Саутхемптън"
"Порт Вейл"/Бристъл Сити" - "Съндърланд"
"Нюкасъл" - "Манчестър Сити"
"Лийдс" - "Норич"
"Мансфийлд Таун" - "Арсенал"
"Уулвърхемптън" - "Ливърпул"
"Рексъм" - "Челси"
"Уест Хем" - "Брентфорд"