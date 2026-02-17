"Лийдс" на Илия Груев с добър шанс за 1/4-финал в турнира за купата на Англия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Лийдс" на Илия Груев ще приеме втородивизионния "Норич" в 1/8-финалите на турнира за купата на Англия. Това дава добри шансове на елитния тим за 1/4-финалите, където той участва за последно преди 23 г.

Мениджърът на "Лийдс" Даниел Фарке се е изправял 6 пъти срещу "Норич", който също води, и няма загуба.

Жребий за 1/8-финалите, които ще са на 7 и 8 март:

"Фулъм" - "Саутхемптън"

"Порт Вейл"/Бристъл Сити" - "Съндърланд"

"Нюкасъл" - "Манчестър Сити"

"Лийдс" - "Норич"

"Мансфийлд Таун" - "Арсенал"

"Уулвърхемптън" - "Ливърпул"

"Рексъм" - "Челси"

"Уест Хем" - "Брентфорд"