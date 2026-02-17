Над 350 боксьори от 5 континента идват у нас за най-стария турнир в Европа - купа "Странджа"

Над 350 боксьори, представители на 35 държави от 5 континента. Редица олимпийски, световни и континентални шампиони и медалисти. Всички те ще кръстосат ръкавици по време на 77-ото издание на Купа „Странджа" – най-старият международен турнир по бокс в Европа. Водещи имена от САЩ, Казахстан, Украйна, Бразилия, Англия, Узбекистан и др. ще се качат на ринга в зала „София" от 23 февруари до 1 март. Сред тях ще бъдат и българските национали, начело със световния вицешампион Рами Киуан, 4-кратният носителят на Купа „Странджа" Радослав Росенов и действащата притежателка на трофея при жените Златислава Чуканова.

„Както винаги Купа „Странджа" отново диктува модата в международен мащаб. Не случайно определят турнира като мини световно първенство, а тази година се очертава да бъде като напълно реално световно, предвид конкуренцията, която ще се събере в София. Пожелавам на нашите момчета и момичета да отстояват себе си и да покажат пълния си потенциал. Направят ли го, ще имаме успехи. У дома и стените помагат, но често натискът от публиката, очакванията, близките, е много голям. Трябва да удържат на напрежението и да ни зарадват с хубави мачове и красиви победи", каза в пресклуб „България" президентът на БФ Бокс Красимир Инински.

България ще бъде представена от 5 боксьорки при жените. На ринга ще видим Златислава Чуканова и Венелина Поптолева (51 кг), Тала Хабас (54 кг), Христеа Нинова (57) и Валерия Андреева (66 кг). „Българската федерация по бокс се погрижи нищо да не ни липсва в подготовката. Златислава Чуканова и Венелина Поптолева са двете най-успешни състезателки. Те ще участват в категория до 51 килограма. Това ще ни помогне да преценим на коя да заложим в тази категория на предстоящите Световни купи, които дават точки за ранглистата за Олимпийските игри, както и на европейското първенство в София през септември, което е пикът на нашата състезателна година. Там са насочени най-големите ни цели през годината. Другите три момичета в отбора са по-млади и по-неопитни, но се надявам на добро представяне", заяви треньорът на жените Борислав Георгиев.

„Ние проведохме подготовка на Белмекен заедно с боксьори от още три държави. Плановете ни бяха изпълнени на сто процента. Сега тренираме с Украйна, Австрия, Република Северна Македония и Тайван, а чакаме още други държави. Новината при нас е, че в щаба вече е и олимпийският шампион от Москва 1980 Петър Лесов, който ни помага. На „Странджа" очаквам всички боксьори да покажат максимума на възможностите си", каза от своя страна старши треньорът на мъжкия национален отбор на България Жоел Арате. В състава, освен Радослав Росенов (60 кг) и Рами Киуан (75 кг) влизат още Ергюнал Себахтин (50 кг), Ясен Радев (55 кг), Викторио Илиев и Румен Руменов (65 кг), Стелиан Страхилов и Сами Халил (75 кг), Уилиам Чолов (80 кг), Кристиан Димитров (85 кг), Семион Болдирев и Роселин Бачевски (90 кг) и Кирил Георгиев и Йордан Морехон (+90 кг).

23 февруари – 1 март. Това ще бъде седмица, изпълнена с адреналин, страст и спортен дух, съчетаваща традиция и бъдеще на бокса. Не пропускайте възможността да станете част от историята на бокса, да усетите енергията на ринга и да подкрепите бъдещите олимпийски шампиони. Мястото е зала „София" – там, където се раждат легендите! Входът е от 10 до 15 евро, деца и младежи до 18 години