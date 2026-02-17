ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ощетиха с над 12 000 лв. освободена пловдивска пре...

Милена трогна: Оставих цялото си сърце в спринта и всичко изпитано ме кара да обичам биатлона още повече!

5632
Легендарният треньор Волфганг Пихлер, който е консултант на националния ни тим, се опитва да успокои Милена Тодорова. Снимка: Снимки: Startphoto.bg

Оставих цялото си сърце в това състезание и всички емоции, които изпитах от него ме карат да обичам този спорт още повече!

С този кратък трогателен пост Милена Тодорова изрази чувствата си, които я разтърсиха след горчивото 4-о място в спринта от олимпийската програма на биатлона в Антохлц-Антерселва.

Чаровното момиче от Троян, което е и много скромно, направи много силно състезание, но едната грешка при двете стрелби (от положение легнал) я лиши от бронзовия медал на най-големия спортен форум.

След състезанието тя бе съсипана. Плака в обятията на легендата Екатерина Дафовска и в тези на легендарния консултант на националния отбор Волфганг Пихлер, който е причината за избуяването на биалонния ѝ талант до световна класа.

Милена трудно сдържаше сълзите си и пред репортерите.

И това бе абсолютно нормално с оглед на това колко малко не ѝ достигна.

Дни по-късно обаче Тодорова намери сили да пусне този все пак позитивен пост.

На олимпиадата в Милано/Кортина за нея остават участия в щафетата утре и в масовия старт на 12,5 км в събота. В него тя ще кара заедно с другата ни националка от висока класа Лора Христова и другите състезателки от елита на биатлона.

Легендарният треньор Волфганг Пихлер, който е консултант на националния ни тим, се опитва да успокои Милена Тодорова.

