ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ощетиха с над 12 000 лв. освободена пловдивска пре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22303167 www.24chasa.bg

Български тенисисти с победи в Португалия и Индия

2300
Виктория Томова Снимка: instagram.com/viktoriyatomova

Първата ни ракета Виктория Томова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Оейраш (Португалия) от сериите УТА 125.

Осмата поставена българка се наложи над словенската квалификантка Далила Якупович с 6:2, 6:4 за час и 28 минути игра.

Димитър Кузманов пък се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Българинът надделя над Филип Секулич (Австралия) с 6:4, 7:5 за час и 56 минути игра.

32-годишният Кузманов в следващия кръг ще играе с поставения под номер 8 в схемата Рио Ногучи (Япония). Двамата не са се срещали на корта досега.

Виктория Томова Снимка: instagram.com/viktoriyatomova

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите