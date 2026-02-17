Български тенисисти с победи в Португалия и Индия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Първата ни ракета Виктория Томова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове в Оейраш (Португалия) от сериите УТА 125.

Осмата поставена българка се наложи над словенската квалификантка Далила Якупович с 6:2, 6:4 за час и 28 минути игра.

Димитър Кузманов пък се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия) с награден фонд 107 хиляди евро.

Българинът надделя над Филип Секулич (Австралия) с 6:4, 7:5 за час и 56 минути игра.

32-годишният Кузманов в следващия кръг ще играе с поставения под номер 8 в схемата Рио Ногучи (Япония). Двамата не са се срещали на корта досега.