УЕФА прати опитен рефер от Германия на "Лудогорец" в Лига Европа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Опитният германски съдия Тобиас Щилер ще ръководи първия мач между "Лудогорец" и "Ференцварош" в плейофите на Лига Европа. Първата среща е в четвъртък в Разград.

44-годишният рефер живее в германския град Зьолден, който е в близост до Фрайбург. До момента Щилер не е ръководил мачове на български отбори в Европа.

Асистенти ще бъдат Ласе Кословски и Марк Борш. Четвърти рефер на срещата ще бъде Матиас Йоленбек. Съдиите на ВАР системата също са германци, като основен ще бъде Сьорен Щоркс, а негов асистент ще бъде Йохан Пфайфер.