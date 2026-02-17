ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ощетиха с над 12 000 лв. освободена пловдивска пре...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22303476 www.24chasa.bg

Тръмп ще иде на олимпиадата, само ако отборът по хокей на САЩ стигне финал

2276
Доналд Тръмп Снимка: Снимка: Дойче веле

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на Зимните олимпийски игри в Италия, ако американският мъжки отбор по хокей на лед се класира за финала, твърди италианският вестник вестник Corriere della Sera.

Тръмп планира да присъства на финала на хокейния турнир и церемонията по закриването на олимпиадата, които ще се проведат на 22 февруари.

Очаква се президентът на САЩ да бъде придружен от голяма охрана, добавя източникът.

Мъжкият хокеен отбор на САЩ се класира за четвъртфиналите, където ще играе срещу победителя от плейофния мач между Швеция и Латвия.

Доналд Тръмп

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите