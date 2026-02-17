Тръмп ще иде на олимпиадата, само ако отборът по хокей на САЩ стигне финал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще присъства на Зимните олимпийски игри в Италия, ако американският мъжки отбор по хокей на лед се класира за финала, твърди италианският вестник вестник Corriere della Sera.

Тръмп планира да присъства на финала на хокейния турнир и церемонията по закриването на олимпиадата, които ще се проведат на 22 февруари.

Очаква се президентът на САЩ да бъде придружен от голяма охрана, добавя източникът.

Мъжкият хокеен отбор на САЩ се класира за четвъртфиналите, където ще играе срещу победителя от плейофния мач между Швеция и Латвия.