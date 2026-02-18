Кметът посрещна баскетболистките на Монтана, които спечелиха купата за 10-и път

Кметът на Монтана Златко Живков посрещна баскетболния отбор-жени в общината и пред журналисти ги поздрави за достойното представяне в турнира. На 15 февруари те спечелиха купата на България във финален двубой с отбора на Стара Загора. Така за 10-ти път в историята на клуба станаха носители на златния трофей.

„Тази седмица беше победна за Монтана и този успех не е случаен. Той е резултат на дълги години усилена работа, добра селекция и постоянство - заяви Живков. - Смея да твърдя, че през нашия клуб са преминали повечето от най-добрите баскетболистки в страната. Имаме и забележителни чуждестранни играчи". Кметът благодари на всички, за силната игра и им пожела да повторят този успех първо в шампионата на страната, а след това и в Адриатическа лига, където се състезават с клубни отбори от 6 държави.

За пръв път отборът печели купата на България през 1995 година. Следват победните 1998, 2000, 2009, 2014, 2016, 2018, 2019, 2025 и сега през 2026 година.