С невероятен втори пост на Емилиен Жаклен Франция спечели олимпийската титла в биатлонската щафета на 4 по 7,5 километра за мъже. На първи пост Фабиен Клод завъртя наказателна обиколка. Но след това Жаклен просто върна тима в играта, а Кентен Фион Мае и Ерик Перо запазиха лидерството до края. Норвегия остана на второ място, а бронзът остана за Швеция.

Легендарният футболен треньор Юрген Клоп би камбаната за последна обиколка, но и това не помогна на Германия, която остана четвърта.

България завърши на приличното 12-о място в последния олимпийски старт за легендата Владимир Илиев и за първи път мъжкия ни състав показа зъбите си на олимпиадата. Зад нас останаха дори домакините,

Благой Тодев предприе доста новаторски подход, като с 19-и стартов номер се юрна в стил "ще видите вие" и в един момент поведе колоната до 1,2 километра. Това обаче му струва доста при стрелбите, като трябваше да използва по два допълнителни патрона и предаде на 17-о място.

На втори пост най-добрият ни биатлонист през последните години Владимир Илиев тръгна с темпото на норвежците и на първата стрелба отново използва два допълнителни патрона. От положение прав обаче трябваше да вземе и трите допълнителни патрона. Така останахме на 17-о място. Това бе и последния олимпийски стил за Владо. И за да се прости подобаващо Владо даде бегово време за шесто място на поста си само на 40,9 секунди от Емилиен Жаклен.

Константин Василев стреля чисто на легнал и ни издигна до 15-ото място. След това направи пет от пет и на прав и предаде 14-и. След това Антон Синапов ни изведе до 13-ото място заради един допълнителен патрон на легнал. След това направи същото и на прав. И така ни изведе до 12-ото място, второ най-добро класиране за България на олимпиада. През 1988 г. в Калгари Васил Божилов, Владимир Величков, Красимир Виденов и Христо Воденичаров са осми.

"Яд ме е, че не успях да стрелям добре. Лично за мен олимпиадата е провал. Вярвах, че мога да се преборя за топ 10. Но не съм човек, който се предава. Има още три световни купи до края на сезона. Горд съм, че представих България пет пъти на този най-голям форум. Но като се прибера и видя дъщеря ни, ще отмине разочарованието и ще остане само гордостта", заяви Владимир Илиев. Според него поовинката му Милена Тодорова има всички шансове да се пребори за медал в масовия старт.

"С изключение на днешния старт съм разочарован", заяви Василев. "Поне жените ни отстрамиха. Не промених нищо в подхода си, но днес всичко се получи", коментира Василев.