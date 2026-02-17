ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„PulseDay: Бягай за ритъма на сърцето си“ събира л...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22304279 www.24chasa.bg

БФС осъди бившия селекционер Кърстаич

2408
Младен Кърстаич

Българският футболен съюз постигна съдебна победа пред Швейцарски федерален съд по казусите, свързани с бившия национален селекционер Младен Кърстаич и неговите помощници Стефан Янкович и Неманя Милинчич, съобщиха от централата.

С решенията си съдът отменя постановените актове на Спортен арбитражен съд (КАС) по делата, произтичащи от прекратяването на трудовите правоотношения между БФС и треньорския щаб.

Швейцарският федерален съд връща казусите за ново разглеждане от КАС с указания, че решенията на Трибунала на ФИФА следва да бъдат отменени.

Съдът също така осъжда насрещните страни да заплатят на Българския футболен съюз направените разноски по производството.

Младен Кърстаич

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Меглена Плугчиева и Пламен Александров: По време на ковида изживяхме нашата дигитална любов с вечери на лаптопите