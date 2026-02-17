Повелият на своя глава колоната Тодев: Не знам какво би ме мотивирало да остана в биатлона

24-годишният Благой Тодев и след последния си старт на олимпийските игри в Милано/Кортина заяви, че не знае дали ще остане в биатлона. Банскалията призна, че на своя глава е решил да поведе колоната на първи пост в щафетата, в която България завърши 12-а, което е най-добро класиране от Калгари 1988 (8-о място).

Иначе Тодев записа най-предно място от нашите в Италия индивидуално с 22-а позиция в дългата дисциплина на 20 км.

"Стрелбата отново бе разочароваща с по 2 допълнителни патрона, но днес бях доста свеж. Чувствах се, че мога да се вложа. Промених малко вчерашната програма, която ми беше зададена от треньорите. Почувствах, че имам нужда от нещо по-различно от зададеното и има резултат. Не съвсем лош резултат, но не е и най-добрият. Може би топ 10 щеше да е по-задоволително", заяви Тодев.

"Не знам какво ще ми е бъдещето. Дали ще е в спорта, или извън него. Обичам спорта, иска ми се да продължа. И от мен зависи, и от федерацията. Не обвинявам федерацията за всичко. Може би нашата федерация е най-добрата в България - и финансово, и резултати имаме добри, и обстановката в отбора е добра. Но и аз не съм сигурен, дали ще продължа. Какво би ме мотивирало да остана? Не знам, наистина не знам", каза още Тодев.

Той обаче гарантира, че ще кара в оставащите до края на сезона, в които мъжкият ни тим ще гони запазване на квотата от 4-ма състезатели и за следващата капмания.