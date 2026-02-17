Футболна легенда на Франция се озова в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Легендарният френски полузащитник Клод Макелеле се озова в Пазарджик. Това стана ясно от публикация на д-р Стефан Лачов, който се занимава с мануална терапия, рехабилитация и физиотерапия.

„Моята работа ме среща с всякакви хора, но не очаквах да ме срещне с такъв шампион и футболист. Удоволствието беше за мен!", написа Стефан Лачов и качи снимка с легендата.

Кариерата на Макелеле преминава през грандовете "Реал" (Мадрид), "Челси", "Пари Сен Жермен", "Марсилия".

За националния отбор на Франция бившият халф има 71 мача.