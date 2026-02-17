Разкопчаваш ципа си и печелиш 1 милион евро

Сълзите на красавицата Юта Леердам ѝ донесоха нов рекламен договор

С едно разкопчаване на екипа можеш да спечелиш милион евро, стига да се казваш Юта Леердам. 27-годишната красавица го направи, след като спечели злато на 1000 метра и сребро на 500 в бързото пързаляне с кънки. И това ѝ носи огромни печалби.

Nike има персонален договор с Юта и жестът въобще не е случаен. Просто трябва да покаже спортния сутиен, който е под екипа. Нидерландките са с горнища на Fila, но кралицата на инстаграм с 6,2 милиона последователи трябва да обърне внимание на личния си спонсор.

“Смятам, че само този жест струва към 850 000 евро от Nike”, коментира Федерик де Лаг, основател на фирмата Branthlete, която се специализира в маркетинга на жени спортистки. Според Майндерт Шут, който е главен редактор на бизнес списанието Quote, Леердам заработва около 1% от всеки свой пост, което означава 62 000 евро от последователите на американския спортен гигант.

Юта е гадже на известния инфлуенсър Джейк Пол, който е с 28,9 милиона последователи. Така някои от нейните постове са споделени и от него и печалбата става още по-голяма.

И понякога и случайността помага. След като взе титлата на 1000 метра, Юта се разплака и гримът ѝ се разтече. Това веднага ѝ донесе договор с веригата магазини Hema. Те пуснаха линия, която е “резистентна на вода, дори от сълзите на победата”, в социалните медии.

Иначе Юта не е толкова доволна от престоя си в Милано.

“Невинаги е лесно, особено с журналистите. Те искат новини и като няма, си ги измислят”, смята нидерландката. Преди игрите тя обяви бойкот на медиите, за да има повече време за тренировките си. “Като спортист искам да се концентрирам върху спорта. Надявам се ситуацията да се промени вбъдеще, защото положението е трудно с журналистите. Понякога доста трудно”, смята Юта.

Тя все още не е решила бъдещето си.

“Първо искам да се насладя на ситуацията и ще решавам през лятото. Олимпийското злато е единственото, което ми липсваше след 7 световни и 6 европейски титли. В момента се чувствам завършена”, допълва Леердам.