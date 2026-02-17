ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

105 евро за пакет от олимпийските кондоми

СНИМКА: РОЙТЕРС

Оказа се, че състезателите на олимпиадата в Милано/Кортина не са толкова луди по секса, че да свършат презервативите за три дни, както твърди La Republica. Просто са намерили още един начин да попълнят финансите си.

Пакет олимпийски кондоми с емблемата на игрите се продава на сайта Vinted за доста приличната сума от 105 евро. И има купувачи. Така излиза, че проблемът не е в секса, а просто в търговията.

Официално домакините раздадоха 9700 мъжки и дамски презерватива преди началото на игрите. И обещаха, че при свършване ще доставят още. След това се появиха твърденията, че са свършили.

СНИМКА: РОЙТЕРС

