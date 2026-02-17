Бриньоне готова да смени титлите за живот без болка

Героинята на Италия в алпийските ски Федерика Бриньоне е готова да размени двата си златни медала, но да не изпитва болка от контузиите.

“Ако можех, щях да го направя. Готова съм, но да не бях претърпяла тази контузия”, признава тя за La Repblica.

Защото зад олимпийската приказка стои бруталната истина на страданието. Преди по-малко от година Феде потроши крака си. Тибията бе счупена на няколко места, а пострада жестоко и коляното ѝ. И в момента тибията не е перфектно наместена и има дупка в костта.

“Разруших напълно крака си и коляното. Всеки ден беше борба”, допълва 35-годишната героиня.

“Не знам дали ще мога да ходя нормално един ден. Не мога да натоварвам крака много”, обяснява тя. “5 месеца ходя с проходилка, като в два от тях дори не можех да сгъвам крака си”, допълва тя. Докато другите тренират, тя се бори с обикновени движения. Някои я бяха отписали.

“Някои не ми вярваха. Но винаги съм твърдяла, че ще направя това. Но не съм същата като преди. Дори не знам дали ще мога да играя тенис”, допълва тя.

“Само по себе си е чудо, че съм на олимпиадата. Но атмосферата, да нося знамето и да победя пред родна публика е съвсем друга емоция. Струва си всичко”, казва Феде.

След олимпиадата ѝ предстоят нови прегледи, за да се определи продължаването на лечението. И вероятно ще приключи със ските. За да обърне внимание на тялото си.