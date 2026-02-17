Медалисти от 11-ия ден на олимпиадата

Ски-северна комбинация (ски скок - голяма шанца и 10 км ски бягане), мъже:

1. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) - 24:45.0 минути

2. Йоханес Лампартер (Австрия) - на 5,9 секунди

3. Илка Херола (Финландия) - на 14,8 секунди

Биатлон, щафета за мъже на 4 по 7.5 километра:

1. Франция (Фабиан Клод, Емилиен Жаклен, Кентен Фийон Майе, Ерик Перо) - 1:19:55.2 (1 наказателна обиколка + 9 допълнителни партона)

2. Норвегия (Мартин Улдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Хол Легрейд, Ветле Кристиансен) - 1:20:05.0 (0+6)

3. Швеция (Виктор Бранд, Йепер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуелсон) - 1:20:52.7 (0+6)

- - -

12. БЪЛГАРИЯ (БЛАГОЙ ТОДЕВ, ВЛАДИМИР ИЛИЕВ, КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ, АНТОН СИНАПОВ) - 1:23:42.5 (0+10)

Бързо пързаляне с кънки, отборно преследване, мъже:

1. Италия (Давиде Гиото, Андреа Джованини, Микеле Малфати) – 3:39.20 минути

2. САЩ (Итън Чепуран, Кейси Доусън, Емери Лееман) – на 3:43.71

3. Китай (Хънбин Лю, Ю У, Вънхао Ли) – 3:41.38

Бързо пързаляне с кънки, отборно преследване, жени:

1. Канада (Ивани Блондин, Валери Малте, Изабел Вайдеман) – 2:55.81 минути

2. Нидерландия (Джой Бюне, Бенте Керкхоф, Марейке Груневалд) – 2:56.77

3. Япония (Момока Хорикава, Аяно Сато, Михо Такаги) – 2:58.50

Ски-свободен стил, биг еър, мъже:

1. Тормод Фростад (Норвегия) – 195.50 точки

2. Мак Форхенд (САЩ) – 193.25

3. Матей Шванцер (Австрия) – 191.25

Бобслей, мъже, двойки:

1. Йоханес Лохнер/Георг Флайшхауер (Германия) - 3:39.70 минути

2. Франческо Фридрих/Александър Шулер (Германия) - на 1.34 секунди

3. Адам Амур/Александър Шалер (Германия) – на 1.82