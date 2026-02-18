Хаос в Лисабон с Винисиус в главната роля, "Реал" би 1:0 с негов гол (резултати от Шампионската лига)

Винисиус Жуниор бе в главната ролята на един хаос, създаден от властващите звездомания, т.нар. политкоректност във футбола, и тоталната му отдалеченост от автентичните корени.
Най-футболният момент и един от малкото от това естество на стадион "Луш" бе голът имено на бразилеца, с който в 50-ата мин той донесе с параболичен диагонален удар под гредата победата на "Реал" с 1:0 над "Бенфика" в първи мач от плейофите за влизане в осминафиналите на Шампионската лига.
Последва негов предизвикателен танц на колчето за корнер, откъдето се взриви обстановката. Винисиус получи жълт картон за провокация.
Аха двубоят да продължи, и крилото отиде да се оплаче, че аржентинецът Престиани го е обидил расистки. Винисиус отказа да продължи да играе. Дърпане, бутане, безкрайни разговори и т.н.
И циркът стана пълен. Все пак двубоят бе подновен.
Псоле обаче треньорът на "Бенфика" Жозе Моуриньо бе изгонен за оспорване на съдийско решение. На 25 февруари е реваншът в Мадрид.
Други резултати:
"Галатасарай" - "Ювентус" 5:2
"Борусия" (Д) - "Аталанта" 2:0
"Монако" - ПСЖ 2:3