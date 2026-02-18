ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали след 11-ия ден на олимпиадата в Милано/Кортина

2140
Снимка: Ройтерс

Златни Сребърни Бронзови Общо

1. Норвегия 14 8 9 31

2. Италия 9 4 11 24

3. САЩ 8 10 5 21

4. Нидерландия 6 6 1 13

5. Германия 5 8 7 20

6. Австрия 5 8 4 17

7. Франция 5 7 4 16

8. Швеция 5 5 2 12

9. Швейцария 5 2 3 10

10. Япония 4 5 10 19

11. Канада 3 4 5 12

12. Австралия 3 1 1 5

13. Великобритания 3 0 0 3

14. Чехия 2 2 0 4

15. Словения 2 1 1 4

16. Република Корея 1 2 3 6

17. Бразилия 1 0 0 1

17. Казахстан 1 0 0 1

19. Китай 0 3 3 6

20. Полша 0 3 1 4

21. Латвия 0 1 1 2

21. Нова Зеландия 0 1 1 2

23. Грузия 0 1 0 1

24. Финландия 0 0 4 4

25. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2

26. Белгия 0 0 1 1

Снимка: Ройтерс
