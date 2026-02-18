Класиране по медали след 11-ия ден на олимпиадата в Милано/Кортина

Златни Сребърни Бронзови Общо
1. Норвегия 14 8 9 31
2. Италия 9 4 11 24
3. САЩ 8 10 5 21
4. Нидерландия 6 6 1 13
5. Германия 5 8 7 20
6. Австрия 5 8 4 17
7. Франция 5 7 4 16
8. Швеция 5 5 2 12
9. Швейцария 5 2 3 10
10. Япония 4 5 10 19
11. Канада 3 4 5 12
12. Австралия 3 1 1 5
13. Великобритания 3 0 0 3
14. Чехия 2 2 0 4
15. Словения 2 1 1 4
16. Република Корея 1 2 3 6
17. Бразилия 1 0 0 1
17. Казахстан 1 0 0 1
19. Китай 0 3 3 6
20. Полша 0 3 1 4
21. Латвия 0 1 1 2
21. Нова Зеландия 0 1 1 2
23. Грузия 0 1 0 1
24. Финландия 0 0 4 4
25. БЪЛГАРИЯ 0 0 2 2
26. Белгия 0 0 1 1