Лора Христова №4 в биатлона на олимпиадата

Бронзовата ни медалистка от игрите в Милано/Кортина Лора Христова е четвърта според резултатите си само на олимпиадата, а Милена Тодорова е 11-а.

Христова е спечелила 136 точки в трите си индивидуални старта за ранглистата. Пред нея са само французойката Лу Жанмоно със 195, норвежката Марен Киркейде със 165 и Лиза Витоци (Италия) със 144. Интересното е, че до момента Жанмоно, която е лидер за световната купа, няма индивидуална титла, а спечели единствено тази в смесената щафета заедно с Жулия Симон, Ерик Перо и Кентен Фийон Мае. Тя остана втора в индивидуалното, трета в спринта и четвърта в преследването.

След сензацията Лора в олимпийската ранглиста се нареждат всички останали големи имена. Суви Минкинен (Финландия) е със 131, Осеан Мишелон (Франция) - 125, Франциска Пройс (Германия) - 117, Ванеса Фойт (Германия) - 106, Жулия Симон (Франция) - 97, Леа Майер (Швейцария) - 86. Милена Тодорова и Доротея Вирер (Италия) делят единадесетото място с по 84.

Лора ще дари своя екип на олимпийския музей в Лозана. Това ще стане след последния старт от програмата на зимните олимпийски игри – масовия старт в биатлона за жени на 21 февруари. Представител на музея ще дойде в Антхолц-Антерселва, за да получи дарението.

В писмо до избраната за председател на БОК Весела Лечева от олимпийския музей пишат:

“Поздравления за фантастичния резултат на Лора Христова в състезанието на 15 километра.

Не всеки ден се вижда биатлонист, който да се представя толкова перфектно. Освен изключителното ѝ представяне новата страница в историята, която тя написа за вашия национален олимпийски комитет и вашата страна, също е феноменална.

Поради всички тези причини олимпийският музей би се радвал да добави част от екипировката на Лора към колекциите си”.

Лора Христова стана първата медалистка в биатлона след Солт Лейк Сити 2022, където Ирина Никулчина също взе бронз. Единствената олимпийска шампионка за България пък е Екатерина Дафовска.

След игрите Лора няма да се прибира в България, а с Мария Здравкова остават в Ливиньо да тренират за следващите стартове от световната купа.