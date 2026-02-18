Сблъсък "Лудогорец" - ЦСКА в полуфиналите за купата на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шампионът и носител на купата на България "Лудогорец" се събра с финалиста от миналия сезон ЦСКА в полуфинална двойка след жребия за топ 4 на надпреварата днес. Другата е "Арда" - "Локо" (Пд).

Първите мачове, в които домакини ще са "Лудогорец" и "Арда", ще бъдат на 7 и 8 април, а реваншите ще се изиграят на 21 и 22 април.

Може да има промяна на датите на реваншите заради провеждането на предварителни парламентарни избори в България на 19 април.

Разградчани спечелиха миналия сезон трофея след 1:0 над "червените".

В четвъртфиналите те отстраниха "Левски", а ЦСКА се справи с ЦСКА 1948.