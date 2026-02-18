ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лили Иванова поздрави Найден Тодоров, че отново ще...

Украйна осъди решение на МОК в полза на Русия и Беларус

Снимка: Ройтерс

Украйна определи решението на Международния паралимпийски комитет да позволи на състезатели от Русия и Беларус да участват с националните си знамена на паралимпийските игри в Милано/Кортина като "скандално", съобщава АФП, цитирана от БТА.

"Решението е едновременно разочароващо и скандално", заяви спортният министър на Украйна Матвин Бидни в профила си в социалната мрежа X.

"Знамената на Русия и Беларус нямат място на международните спортни състезания, които прокламират равенство, интегритет и уважение. Това са знамена на режими, които са превърнали спорта в средство за война, лъжа и омраза", написа още той.

Снимка: Ройтерс
