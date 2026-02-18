Йоханес Клебо отново пренаписа историята, взе 10-ата си титла

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Йоханес Клебо пренаписа отново историята, като стана първия 10-кратен олимпийски шампион от зимни игри. Двуцифрен брой титли има само Майкъл Фелпс, който е недостижим с 23.

Клебо и Ейнар Хедегард спечелиха убедително отборния спринт, като изпревариха с над 2 секунди американците Бен Огдън и Гъс Шумахер. Бронзовият медал остана за домакините Елиа Барп и Федерико Пелегрино. Така Клебо е 5 от 5 на олимпиадата, а в събота ще гони шестата си титла на 50 километра.

В квалификация участваха двамата ни представители Марио Матиканов и Даниел Пешков, които заеха 22-о място от 27 тима.