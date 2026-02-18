Всички сигурни, че Престиани е нарекъл Винисиус "маймуна", но е дума срещу дума

Бивши футболни звезди и сегашни анализатори като Тиери Анри, Рио Фердинанд и Уесли Снайдер са убедени, че аржентинецът Джанлука Престиани от "Бенфика" е нарекъл "маймуна" Винисиус в мача от плейофите на Шампионската лига, спечелен от "Реал" с 1:0 в Лисабон.

Бразилецът уведоми съдията Франсоа Летисие, че е обиден на расистка основа и мачът бе спрян за кратко.

При действието си Престиани вдигна фланелката пред устните си и така няма как да бъде доказано чрез четене по тях от специалист какво е казал. Аржентинецът е категоричен, че не е обиждал расистки Винисиус. Така сега всичко е дума срещу дума.