Куче се включи в отборния спринт в ски бягането

Георги Банов

Куче излезе на финалната права по време на квалификациите в отборния спринт в ски бягането. То се включи в битката между гъркинята Константина Харалампиу и хърватката Тена Хаджич.

"Първо помислих, че е вълк и че халюцинирам заради състезанието. Беше огромно и се страхувах, че може да ме ухапе", заяви Хаджич.

"Беше възпитано. Просто съпроводи камерата и не се намеси в битката. Беше забавно. Накара ме да забравя за състезанието. Благодарение на него съм известна. Трябва да му благодаря", заяви Харалампиу.

