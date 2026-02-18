Куче се включи в отборния спринт в ски бягането

Куче излезе на финалната права по време на квалификациите в отборния спринт в ски бягането. То се включи в битката между гъркинята Константина Харалампиу и хърватката Тена Хаджич.

"Първо помислих, че е вълк и че халюцинирам заради състезанието. Беше огромно и се страхувах, че може да ме ухапе", заяви Хаджич.

"Беше възпитано. Просто съпроводи камерата и не се намеси в битката. Беше забавно. Накара ме да забравя за състезанието. Благодарение на него съм известна. Трябва да му благодаря", заяви Харалампиу.