Джудото атакува Лос Анджелис с 5 жени и 7 мъже

Националният отбор по джудо започна годината със седем медала - три златни, един сребърен и три бронзови, на Европейската открита купа „Освобождение" в София, а очакванията на Българската федерация са да се надгради върху тези успехи, въпреки липсата на финансиране от държавата.

„Очаквахме добри резултати и така стана. За първи път Българската федерация по джудо ще атакува олимпийските квоти с пет жени и седем мъже. Дотук това нещо не се е осъществявало - били са двама-трима мъже и едно момиче дълги години. За първи път, благодарение на ръководството, ще имаме истински състав, който да представи България. Прогресът започна преди шест години, когато новото ръководство влезе в сила. До преди това бяха двама мъже (Янислав Герчев и Ивайло Иванов) и Ивелина Илиева - това беше националният отбор", заяви треньорът Ганчо Дойков на пресконференция.

На Европейската открита купа „Освобождение" в София златните медали за страната ни бяха спечелени от Борис Георгиев, Габриела Димитрова и Виктор Скерлев.

„Винаги се стремим към класирания на Световното първенство, но преди това имаме Европейско, за което трябва да мислим първо и да гоним там най-добър резултат. От това зависи нашето финансиране, тъй като това да си обезпечен и да не мислиш за нищо друго освен да тренираш и как да побеждаваш всички останали е много важно. Знаете, че без резултати не получаваш финансиране от Министерството на спорта. Пред мен най-голямата цел е първо Европейското, да мога да си гарантирам финансиране, за да мога да продължа да представлявам България", каза златният медалист Борис Георгиев.

29-годишният състезател открои нуждата от механизъм, който да осигурява финансиране на атлетите не само във федерацията по джудо, но и във всички спортове.

„Твърде често родителите спират децата си от спорта, което според мен е безумие, но е оправдано, защото държавата не може да мотивира тези родители и деца да останат в професионалния спорт. Това е същественият проблем, защото има други сектори, които са много по-примамливи, а е нормално един родител да иска най-доброто за детето си. А при положение, че спортът към този момент в България не осигурява това за децата, е нормално да има и отлив от спорта, и да са насочени към други сфери. И затова казвам, че е важно да се намери такъв механизъм и да се разреши този проблем, защото най-хубавото нещо е, когато имаме успехи и нацията е обединена", добави Георгиев.

За националите предстои участие на турнир от Големия шлем в Ташкент (Узбекистан) в края на февруари, а впоследствие и състезание от същия ранг в Австрия в по-разширен състав. През март има и състезание в Тбилиси (Грузия), а отново в грузинската столица ще се проведе Европейското първенство от 13 до 17 април.

„Подготовката не е спирала при нас и то при всички възрастови групи - като започнем от младежи, кадети, календарът е изключително наситен. Квалификациите за Олимпийските игри започват, така че сега са ни най-важните месеци, в които ние трябва да работим най-много и състезателите да бъдат обезпечени и да имат спокойствието да отидат и да не мислят за нищо друго. Затова ние трябва да направим всичко възможно и като ръководство, и като треньори, да можем да обезпечим плана, по който трябва да се движим, за да имаме добър резултат на Европейското и така да отсеем състава, с който ще започнем да работим за подготовката и квалификациите за следващата Олимпиада", обясни селекционерът на националния отбор Георги Георгиев.

„Който и президент на федерация да питате, ще каже същото - Атанас Фурнаджиев го нарече „хронично недофинансиране на спорта". Тук говорим за спорт, аз мразя да се делим на федерации. Как успява Министерството на културата да плаща заплатите на артистите, на оперните певци и диригентите, а нашите състезатели да не получават средства? Ще ги получат сигурно април месец. Говорим за заплатите им и за труда им. Не е красиво постоянно да се говори за финансови средства, но ние нямаме голям избор, ако не информираме обществото", каза президентът на федерацията доц. д-р Румен Стоилов.

„Само от началото на годината сме похарчили близо 87-88 хиляди евро. Пари няма да има от държавата със сигурност. Ние се справяме с лагери, състезания, пътувания, но няма федерация, която може да се справи и със заплатите. Ако не са клубовете да им дадат стимули, ние като национален отбор не можем да ги подсигурим. С всичко друго успяваме, независимо как", добави той.