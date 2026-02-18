Директор в ЦСКА: Дано Джони Велинов се пребори

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков заяви, че приема "Лудогорец" като съперник на „червените" по абсолютно същия начин, по който би приел и който и да е друг. Жребият за полуфиналите в турнира за купата на България противопостави миналогодишните финалисти, когато разградчани се наложиха над "червените" с 1:0.

Преди това обаче той се спря на един чисто човешки момент, като пожела бързо оздравяване на легендата на ЦСКА Георги Велинов-Джони, който е в много сложно здравословно състояние във ВМА.

"Нека преди да започнем да говорим за конкретното събитие, искам да пожелая в този труден за бате Джони момент, оздравяване, да се пребори и да бъде отново с нас. Цялата „червена" общност знам, че в този труден момент е с него", започна шефът на ЦСКА.

"Относно жребия, както казахте вие – жребий като жребий. Който и противник да ни се беше паднал, може би щяхме да говорим едно и също. "Лудоголец" е един от добрите отбори в България, така че очаквам интересни сблъсъци", коментира Величков. А дали "Лудогорец" е най-трудното възможно препятствие, той коментира: "Всички препятствия са големи. "Лудогорец", докато е в играта, е препятствие. Така, както и другите противници. Нашата програма не се променя. Имаме ясно изразена цел, ясно изразен път. Знаем, че този път няма да е лек. Имаме си нашата си работа за вършене, която си зависи само от нас. Така че приемаме това предизвикателство именно по този начин. Обнадеждени сме от добрите резултати в началото на пролетния полусезон. От нас се иска да продължим да работим в същия дух, да пробваме и да успяваме да надграждаме".