Виктория Томова на 1/4-финал в Оейраш след обрат срещу тайванка

1740

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Оейраш (Португалия) от сериите WTA 125.

Осмата поставена в схемата наша тенисистка направи обрат и победи във втория кръг Ън Шуо Лян (Тайван) с 2:6, 7:6(4), 6:2. Срещата продължи час и 49 минути.

В първия сет Томова допусна три пробива и го загуби с 2:6. Във втората част тя на два пъти пропусна пробив аванс, но реализира нов брейк, за да поведе с 6:5. При този резултат българката пропусна четири сетбола и беше пробита, което доведе до тайбрек. В него тя поведе с 6:3 точки и изравни резултата в сетовете след 7:4. В третата, решителна част Томова допусна пробив още в първия гейм, но веднага го върна. След равенство 2:2 българката спечели четири поредни гейма и затвори мача при 6:2.

За място на полуфиналите Томова ще играе срещу победителката от двубоя между третата поставена Сузан Ламенс (Нидерландия) и Анджелина Волощук (Португалия).

Вчера първата ракета на България се класира и за четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Томова и Карол Моне (Франция) ще играят за място на полуфиналите срещу американките Аяна Акли и Фиона Кроули.

