Макаела Шифрин по категоричен начин счупи олимпийското си проклятие

Най-великата скиорка за всички времена Микаела Шифрин счупи олимпийското си проклятие с убедителна победа в слалома. Тя дръпна здраво в първото спускане, след което малко по-внимателно мина през второто, но накрая бе с 1,50 секунди преди Камил Раст (Швейцария). Бронзовият медал остана за Ана Свен Ларшон (Швеция), която вече бе на 1,71 секунди. Единствената друга, която бе на по-малко от 2 секунди от Шифрин бе Уенди Холденер (Швейцария).

Това е третата олимпийската титла за Микаела, но последната бе пради 8 години в ПьонгЧанг. След това в Пекин се провали във всеки един старт.