ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Фантастични Лора и Милена изведоха България до 2-о...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/22312287 www.24chasa.bg

Макаела Шифрин по категоричен начин счупи олимпийското си проклятие

Георги Банов

3564
Микаела Шифрин разби конкуренцията в слалома.

Най-великата скиорка за всички времена Микаела Шифрин счупи олимпийското си проклятие с убедителна победа в слалома. Тя дръпна здраво в първото спускане, след което малко по-внимателно мина през второто, но накрая бе с 1,50 секунди преди Камил Раст (Швейцария). Бронзовият медал остана за Ана Свен Ларшон (Швеция), която вече бе на 1,71 секунди. Единствената друга, която бе на по-малко от 2 секунди от Шифрин бе Уенди Холденер (Швейцария).

Това е третата олимпийската титла за Микаела, но последната бе пради 8 години в ПьонгЧанг. След това в Пекин се провали във всеки един старт.

Микаела Шифрин разби конкуренцията в слалома.
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)