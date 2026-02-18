Фантастични Лора и Милена изведоха България до 2-о място след първите 2 поста на олимпийската щафета (на живо)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бронзовата олимпийска медалистка от индивидуалната дисциплина (15 км) на игрите в Милано/Кортина Лора Христова повежда на първи пост дамската щафета на България в Антхолц, където състезанието стартира в 15,45 ч.

На втори пост ще е четвъртата от спринта Милена Тодорова. Следват Мария Здравкова и Валентина Димитрова. В тази подредба карето ни е за първи път. Обикновено Милена и Лора завършват щафетата.

Вероятно се търси силна първа половина, за да се избегне солидно изоставане, което не оставя шансове на последните 2 поста.

Участват 20 квартета.

Лора свали с бързо темпо всички мишени след първата стрелба, която е от положение легнал и излезе 10-а. След това пусна турбото и пристигна на рубежа 4-а.

Там повали и от прав 5-те мишени, този път още по-скоростно и излезе първа на 5,8 сек пред шведката Лин Гестблом.

На първи пост Христова е №1 по най-бързо престой на стрелбището с 1,31,8 мин.

Лора предаде на щафетата на Милена трета - на 5,5 от шведката и на 0,4 от германката Юлиа Танхаймер.

Тодорова пристигна втора за първата стрелба на втори пост. Промяна в ситуацията с вятъра обаче и принуди да използва и трите си допълнителни патрона, която тя направи успешно и свали всички мишени. Милена излезе 7-а на 22,2 сек от германката Франциска Пройс.

Тодорова обаче също форсира бягането и стопи 10 сек до втората стрелба. От прав нашето момите нужда от само един допълнителен патрон и излезе 4-а на 10,9 сек от норвежка Юни Арнеклейв.

И по последната обиколка Милена показа, че е в страхотна бегова форма, което прави съжалението от изпуснатия бронз в спринта още по-голямо. Тя водеше колоната заедно с латвийката Байба Бендика.

Тодорова предаде втора на Мария Здравкова - на 0,7 сек от Бендика и на 0,9 сек пред французойката Лу Жанмоно.

Милена е втора в класирането по преминаване на втория пост на 16,7 сек от Жанмоно.